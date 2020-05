999 Masken statt Ganztagsbetreuung

Avatar_shz von shz.de

19. Mai 2020, 13:37 Uhr

Bargteheide | Was machen die Mitarbeiterinnen des Jugendarbeitsteams aus der Ganztagsbetreuung der Stadt Bargteheide, wenn ihnen wegen der Corona- Situation die Kinder und Jugendlichen fehlen? Sie bündeln ihre Kreativität und versuchen dort zu helfen, wo Unterstützung benötigt wird. Im Falle der 18 Mitarbeiterinnen wurden Masken für die Verwaltung sowie städtische Einrichtungen genäht, insgesamt 999 Stück an der Zahl. „Zwei Wochen lang haben die Mitarbeiterinnen fleißig und doch voller Spaß und Freude an ihren Nähmaschinen gesessen“, sagt Petra Morell vom JAT. Entstanden sind bunte Stoffmasken für Kinder und Erwachsene. „Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses kreative Engagement“, so Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht, die selbst auch eine der Masken trägt. Die wurden etwa an die Mitarbeiter/innen der Grundschulen, an Politik sowie Verwaltungsangestellte verteilt. Das Foto zeigt vier Mitarbeiterinnen des JATs (v.l.) – Petra Morell, Susanne Braunschweig, Tanja Röttger und Petra Schreiber – mit Birte Kruse-Gobrecht (Mitte).