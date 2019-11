900 Euro: Jugendfeuerwehr kann sich Wunsch erfüllen

Avatar_shz von Cordula Poggensee

27. November 2019

Reinbek | Große Freude bei der Reinbeker Jugendfeuerwehr: Im Vorfeld eines Übungsabends bekamen Jugendwart Carsten Wollny, seine Vertreter und die Kinder und Jugendlichen der JF Reinbek Besuch. Angekündigt hatten sich Vertreter der Siedlergemeinschaft Neuschönningstedt. Die hatte bei ihrem familiären Sommerfest an der Begegnungsstätte im Querweg mit Vereinen und Verbänden einen Überschuss erwirtschaftet, den sie traditionell an eine gemeinnützige Einrichtung der Stadt spendete.

In diesem Jahr fiel die Entscheidung zugunsten der Reinbeker Jugendfeuerwehr. So erhielten Jugendgruppenleiter Jan Rülke und seine Kameraden von Nicole Fleckenstein, Vorsitzende der Siedlergemeinschaft, eine großzügige Spende von 900 Euro. In begleitenden Worten dankte die Vorsitzende für das Engagement der Jugendfeuerwehr. Sie verband die Spendenübergabe mit der Hoffnung, dass die Kameradschaft der Jugendfeuerwehr bestimmt einen Wunsch habe, für dessen Erfüllung diese Spende geradezu prädestiniert sei.