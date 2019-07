89-Jähriger zwingt Linienbus zur Vollbremsung

von Volker Stolten

14. Juli 2019, 14:28 Uhr

Lübeck | Gegen 15 Uhr am vergangenen Sonnabend ist es auf der Travemünder Landstraße in Höhe des Bahnübergangs Ivendorfer Landstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 89-jähriger Pkw-Fahrer hat, nach ersten Angaben der Polizei, offensichtlich beim Einfahren in die Travemünder Landstraße einen vorfahrtsberechtigten Linienbus übersehen. Der Fahrer des Gelenkbusses, der in Richtung Kücknitz fuhr, konnte einen Zusammenstoß nur mithilfe einer Vollbremsung verhindern. Dabei wurden, nach Auskunft der Polizei, vier Businsassen leicht verletzt. Vier Rettungswagen, ein Notarzt und ein Hilfeleistungsfahrzeug der Berufsfeuerwache 3 eilten zur Einsatzstelle. Alle vier Verletzten Businsassen wurden, nach der Erstversorgung vor Ort, zur weiteren Behandlung in Lübecker Kliniken gebracht. Die Travemünder Landstraße war in Richtung Kücknitz während des Einsatzes gesperrt. Der Verkehr in Richtung Travemünde wurde von der Polizei vorsichtig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 16.10 Uhr konnte die Straße wieder vollständig freigegeben werden. Die übrigen Fahrgäste, welche glücklicherweise unverletzt blieben, konnten ihre Fahrt anschließend fortsetzen.