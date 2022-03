Corona-Zahlen aktuell : 823 Corona-Fälle an einem Tag lassen Inzidenz in Stormarn steigen

Der Inzidenzwert im Kreis Stormarn ist innerhalb der vergangenen 24 Stunden erneut angestiegen. Er liegt jetzt bei 1432,4.

Bad Oldesloe | Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Stormarn steigt weiterhin deutlich an. Am Dienstag, 22. März, musste das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung bis zum frühen Nachmittag 823 weitere Infektionen innerhalb von 24 Stunden melden. Insgesamt seit Pandemie-Beginn jetzt 40.543 Corona-Fälle Die Gesamtzahl aller Corona-Infektionen übersteigt daher erst...

