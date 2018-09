Ahrensburg : 81-Jährige streift Baum und rammt Mauer

Der Wagen der Rentnerin kippt um. Die Fahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

14. September 2018, 12:55 Uhr

Bei einem Unfall wurde Donnerstagabend in Ahrensburg eine ältere Autofahrerin verletzt. Die 81-Jährige hatte am Waldemar-Bonsels-Weg in Höhe 157 einen Baum und eine Mauer gerammt und war mit ihrem VW Polo auf die Fahrerseite gekippt. Unfallzeugen hatten den Notruf gewählt. Nach einer Erstversorgung wurde die Rentnerin mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei den Waldemar-Bonsels-Weg in beide Richtungen gesperrt. Dadurch kam es zu Behinderungen im Feierabendverkehr. Ursache und Schadenshöhe sind noch unklar.