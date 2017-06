80 Wohnungen auf dem Gelände der Reha-Stätte

Auf dem Gelände der ehemaligen Wohn- und Rehastätte am Eilbergweg sollen rund 80 Wohnungen in acht Wohnblöcken entstehen. In der Einwohnerversammlung wurde die Planung des Architeurbüros Czerner/Göttsch vorgestellt, die Vier– und Fünfspännerhäuser mit Zwei–, Drei, Vier und Fünf-Zimmer-Wohnungen vorsieht.

In den vergangenen 15 Jahren hatte es viele Ideen für Bauprojekte auf 25 Hektar großen Gebiet gegeben. Die waren aber meist überdimensioniert und sahen umfangreiche Waldrodungen vor, so dass es viele Ideen noch nicht mal in den Bauausschuss schafften, weil sie ohnehin keine Chance auf Realisierung hatten. Deshalb habe man sich selbst in der Pflicht gesehen, eine Planung vorzubereiten, die mit der Eigentümerin abgestimmte ist, so Bürgermeister Janhinnerk Voß. Besitzer des Gelände ist die Deutsche Rentenversicherung Nord, die verkaufen wollte. „Der Entwurf wurde erstaunlich entspannt zur Kenntnis genommen, und es wurde sehr sachlich darüber diskutiert“, fasst Bauamtsleiter Stefan Kroll seinen Eindruck aus der Einwohnerversammlung zusammen. Die Wohnblöcke beanspruchen inklusive der Zufahrten zu den Tiefgaragen lediglich knapp 6000 Quadratmeter Fläche. Das sind nicht mal 2,5 Prozent des Reha-Geländes. Eine Block ist ausschließlich für Mieter vorgesehen, in den anderen soll es einen Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen geben. Man wisse, dass der Bedarf an Wohnungen in Großhansdorf groß sei, sowohl im Eigentums- als auch im Mietbereich und vor allem in unmittelbarer Nähe zu U-Bahnhof, Bushaltestellen und Einkaufsbereich, so Voß. Sozialwohnungen sind nicht geplant, „wir wollen aber bezahlbaren Wohnraum und einen Bevölkerungs-Mix“, so Kroll.

von Rolf Blase

erstellt am 23.Jun.2017 | 11:05 Uhr