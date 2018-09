Hoisdorf : 79-Jähriger übersieht Motorrad

Der 18-jährige Fahrer des Leichtkraftrades wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

von shz.de

26. September 2018, 13:15 Uhr

Gegen 15.25 Uhr am Dienstag kam es auf der Kreisstraße 98 bei Hoisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 79-Jähriger aus der Nähe von Ahrensburg befuhr mit einem Opel den Sprenger Weg in Richtung K 98 und wollte die Straße Fürstenkaten in Richtung Finkenhorster Weg überqueren. Nach Angaben der Polizei übersah er einen von links kommenden und vorfahrtberechtigen 18-jährigen (ebenfalls aus der Nähe von Ahrensburg) mit einem Leichtkraftrad. „Nach bisherigem Ermittlungstand fuhr der 18-jährige vermutlich ungebremst in die linke Seite des Opels. Durch den Aufprall zog sich der 18-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 79-Jährige blieb unverletzt“, sagte Holger Meier, Sprecher der Polizeidirektion Ratzeburg. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6000 Euro. Nach entsprechender Rücksprache wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter für die Unfallaufnahme hinzugezogen.