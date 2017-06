Glinde : 79-jähriger E-Biker bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Glinde | Ein 79 Jahre alter Fahrer eines E-Bikes ist in Glinde (Kreis Stormarn) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 85-jähriger Autofahrer nahm dem Mann am Mittwoch die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer stürzte.

Ein zufällig vorbeikommender Rettungsassistent habe Erste Hilfe geleistet. Der 79-Jährige schwebe in Lebensgefahr, hieß es am Donnerstag in der Mitteilung der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen war der Radfahrer demnach mit „nicht angepasster“ Geschwindigkeit unterwegs.

von dpa

erstellt am 22.Jun.2017 | 17:21 Uhr