77-Jährige im Haus brutal überfallen

Es war ein brutaler und hinterlistiger Überfall auf eine 77-jährige Frau. Drei Täter waren in die Wohnung der Rentnerin eingedrungen und hatten erhebliche Beute gemacht. Gegen den Hauptbeschuldigten (24) verhandelt jetzt die III. Große Strafkammer am Landgericht Lübeck.

Am 4. November vergangenen Jahres klingelte der Angeklagte zur Mittagszeit an der Tür der Reinbekerin und gab vor, der Ball seiner kleinen Schwester sei in ihrem Vorgarten gelandet. Die 77-Jährige öffnete das Gartentor und der Unbekannte holte den Ball und spielte damit. Wenig später klingelte er erneut. Die Reinbekerin war zwar verwundert, öffnete aber die Haustür. „Er hat sofort zugeschlagen und mich auf den Rücken geworfen“, sagt sie aus. Sie habe ihm noch zwischen die Beine geboxt, aber vergeblich. „Er setzte sich auf meinen Bauch, fesselte meine Hände und verklebte mir den Mund.“ Dabei habe er sie mit einem Messer am Hals bedroht. Sodann öffnete der Angreifer ihren Wintergarten und ließ zwei Komplizen hinein.

„Wir wissen, dass sie einen Tresor und viel Geld haben“, sagte der 24-Jährige zur Überfallenen. Die Täter schleiften sie die Treppe hinauf ins Schlafzimmer, leerten ihre Handtasche aus und zwangen die 77-Jährige, den Tresor zu öffnen. Selbst ihre Ohrringe rissen sie vom Körper. „Ich bin Russe“, soll einer gedroht haben. Dann verbrachten sie ihr Opfer in die Badewanne, schlossen sie im Bad ein und verschwanden mit einer erheblichen Menge an Schmuck, 30 000 Dollar und 8000 Euro Bargeld.

Mit einer Nagelschere konnte sich das Opfer von den Fesseln befreien und rief aus dem Fenster um Hilfe. Ein Nachbar konnte die Haustür öffnen, einer der alarmierten Polizisten trat die Badezimmertür ein und befreite sie.

Seit dem Tag des Überfalls führt sie ein Schmerztagebuch. „Jedes einzelne Haar tut mir weh“, zitiert der Vorsitzende Richter daraus. „Ich konnte danach im Haus nicht mehr schlafen, ich habe es nur einmal versucht“, sagt sie aus. Sie konnte das Haus nicht mehr betreten und schläft seitdem bei Freunden, ihren Kindern oder im Hotel. Das Haus steht inzwischen zum Verkauf.

Die Ermittler haben akribisch gearbeitet. Sie fanden das blutverschmierte Hemd des Angeklagten und konnten sogar herausfinden, wo es gekauft wurde. Auch die Herkunft des Balls klärten sie auf. Auf das Hemd hatte sie ein Anwohner hingewiesen, der sein Grundstück mit Video überwachen lässt. „Auf dem Rekorder habe ich später drei Männer gesehen, einer von ihnen warf etwas in einen Glascontainer.“ Der Polizist im Ruhestand barg das Hemd und informierte die Kripo.

Auch der Mitarbeiterin einer Kita waren die Drei aufgefallen, sie habe dabei ein komisches Gefühl gehabt: „Einer ging schnell vorweg, die anderen trotteten langsam hinterher.“ Sie hätten ins Gesicht gezogene Kapuzenpullover getragen.

Ein Mitarbeiter der Ahrensburger Volkshochschule kennt den Angeklagten: „Er hat versucht, bei uns die Mittlere Reife nachzuholen.“ Allerdings habe er mehr als die halbe Zeit geschwänzt und sei dann durch die Prüfung gefallen. „Er war nett und höflich, aber ich hatte das Gefühl, dass er Drogen konsumierte.“

Diesen Verdacht äußert auch seine Betreuerin. Der Angeklagte habe nächtelang Computer gespielt und viele Termine versäumt. „Er hat mir auch gesagt, dass er einen Überfall plane, um sich ohne viel Arbeit Geld zu verschaffen.“ Dabei habe er unsicher gelacht. Eine Therapie habe er stets abgelehnt, ein Arzt stellte deshalb seine Behandlung ein. Für sie ist er manisch-depressiv krank. So bewertet sie dessen Stimmungsschwankungen und seine mangelnde Einsichtsfähigkeit. „Er möchte gern mehr sein als er ist, aber ohne Anstrengungen.“

Der 24-jährige Angeklagte macht von seinem Schweigerecht vor Gericht Gebrauch. Nur einmal meldet er sich kurz zu Wort, als es um seinen stationären Aufenthalt in der Psychiatrie geht: „Wegen Cannabis.“

>Termin: Die Verhandlung der III. Großen Strafkammer am Landgericht Lübeck wird am kommenden Montag 4. Dezember, fortgesetzt.