Ahrensburg : 74-Jährige rammt Opel – ihr Auto landet auf dem Dach

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sie kam ins Krankenhaus.

von Peter Wüst

08. Februar 2018, 21:35 Uhr

Ahrensburg | Bei einem Unfall wurde am Donnerstagabend in Ahrensburg (Kreis Stormarn) eine 74 Jahre alte Autofahrerin verletzt. Sie hatte auf dem Wulfsdorfer Weg, Höhe Am neuen Teich mit ihrem VW-Beetle einen parkenden Opel Astra gerammt.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW-Beetle und blieb auf dem Dach liegen. Der Opel Astra wurde auf einen ebenfalls geparkten BMW-Kombi gedrückt. Erstmeldungen wonach die Beetle-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wäre, bestätigten sich nicht.

„Bei unserem Eintreffen hatten Ersthelfer die Frau bereits aus ihrem Auto befreit“, sagte Gemeindewehrführer Jürgen Stahmer am Unfallort. Bis zum Eintreffen des Rettungsdiensten wurde die verletzte Frau von den Feuerwehrleuten der FF Ahrensburg versorgt. Danach wurde die Frau mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war der Wulfsdorfer Weg gesperrt. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?