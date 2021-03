Corona-Zahlen für Stormarn : Bad Oldesloe mit den meisten aktuellen Corona-Infektionen im Kreis

Bad Oldesloe ist weiterhin die Stormarner Corona-Hochburg mit aktuell 71 aktiven Fällen.

Bad Oldesloe | Die Stormarner Kreisstadt bleibt die Corona-Hochburg in Stormarn. Von den am 9. März aktuellen 327 Corona-Fällen im Kreis stammen 71 aus Bad Oldesloe. Damit liegt Oldesloe deutlich vor Ahrensburg (51) und Barsbüttel (38) sowie Reinbek (35) und Glinde (23). Wenige aktuelle Fälle in Tangstedt und Trittau Deutlich weniger Fälle gibt es in Oststeinbek (15)...

