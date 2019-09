70er-Jahre-Show im Landgasthof

Musikalische Reise in die Charts mit Entertainer Peter Roland

24. September 2019, 15:10 Uhr

Hohenfelde | Mit biografischen Musikabenden ist Peter Roland in ganz Norddeutschland bekannt. Jetzt gastiert er am Sonnabend, 28. September, ab 19 Uhr erstmals mit seinem neuen 70er-Jahre-Solo-Programm im Landgasthof Stahmer in Hohenfelde, Haus 6.

Wild waren sie, die 1970er, zumindest was die Musik angeht. Nach dem Karriereende der Beatles war der Weg für ein musikalisch unzähmbares Jahrzehnt frei. Von „Genesis“ bis „AC/DC” füllten viele Supergruppen die Stadien, Stile wie Krautrock, Punk, Raggae und New Wave sind aus dieser Zeit nicht wegzudenken. Neben dem bunte Glitter- und Glamrock erlebte allerdings auch der Schlager mit Dieter Thomas Heck und der ZDF-Hitparade eine seiner besten Perioden. Michael Holm, Bata Illic, Chris Roberts und viele mehr begeisterten Millionen von Zuschauern. Auch die Discowelle brandete auf und mit „Saturday Night Fever” standen die Bee Gees als Musiker und Komponisten ganz oben. Peter Roland hat sich just dieses Musikjahrzehnts vorgenommen und lädt sein Publikum auf eine dreistündige, abwechslungsreiche Reise in die Charts. Dass Abba die erfolgreichste Band der 70er war, ist keine Überraschung, aber wer hätte gedacht, dass Tony Marschall mit „Schöne Maid” den erfolgreichsten Titel am Start hatte.

In seiner Show singt Peter Roland Lieder von Abba, den Bee Gees, John Foggerty, Jürgen Marcus, Udo Jürgens, Smokie, The Commodores, Staus Quo, Village People, Santana, Don McLean, Udo Lindenberg etc.. Und er verspricht: Es wird – ganz – schön – heiß!

>Der Eintritt kostet im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 16 Euro. Tickets gibt es im Gasthof unter Telefon (04154) 5048 oder im Internet auf der Website www.peterrolandmusik.de/termine/tickets.