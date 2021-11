700 Tonnen, 75 Meter : XXL-Schwertransport erreicht Umspannwerk in Oststeinbek

Es war ein zähe Reise mit vielen Hindernissen, aber auf der Schlussetappe ging alles glatt. Der erste von vier Trafos hat das Umspannwerk in Oststeinbek erreicht. Doch nachdem Schwertransport ist vor dem Schwertransport.

Oststeinbek | Was lange fährt...: Der Schwertransport mit einem Trafo für das Umspannwerk in Oststeinbek hat am Montagmittag sein Ziel erreicht. Es war ein langer Weg für das 75 Meter lange Ungetüm: Der insgesamt rund 700 Tonnen schwere Transport mit dem Transformator war in der Nacht zum Mittwoch in Lauenburg gestartet. Das Ende einer Reise mit Hindernissen ...

