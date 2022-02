Corona-Zahlen aktuell : 687 Corona-Neuinfektionen lassen Inzidenz in Stormarn ansteigen

Nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen zwar noch hoch aber durchaus im Vergleich zur Vorwoche rückläufig war, steigt die Inzidenz vor dem Wochenende wieder deutlich an.

Bad Oldesloe | Selten in der Pandemie war für so viele Menschen in Stormarn das Virus so nah, wie in den vergangenen Wochen. Da die Zahl der Infektionen relativ hoch war, betrafen die Infektionen durch die Isolation und Quarantäne auch immer mehr Menschen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Aktuell sind nachweislich 3193 Stormarner aktiv infiziert in Isolation....

