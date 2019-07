66 Asylbewerber nach Brand evakuiert

von shz.de

09. Juli 2019, 11:54 Uhr

Lübeck | Die Berufsfeuerwache II und die Freiwillige Wehr Paddelügge-Buntekuh wurden in der Nacht zu Dienstag, 3.55 Uhr, in die Dornestraße gerufen. In einer dortigen Asylunterkunft wurde ein Brand im Treppenhaus und eine entsprechende Verqualmung desselben gemeldet. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass Bewohner den Brand bereits selbst gelöscht hatten. Offensichtlich waren im Treppenhaus des oberen Stockwerkes die Fallschutznetze in Brand geraten. Beim Löschen hat sich einer der Bewohner eine Rauchgasvergiftung zugezogen und musste nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in eine Lübecker Klinik gebracht werden. Insgesamt wurden 66 Bewohner aus dem Haus evakuiert und durch den Rettungsdienst in Augenschein genommen. Darunter mehrere Kinder. Glücklicherweise wurde keine weitere Person durch das Feuer verletzt. Gegen 4.40 Uhr konnten, nachdem das Gebäude ausführlich kontrolliert und belüftet wurde, alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wodurch der Brand entstanden ist, wird nun durch die Brandermittler der Lübecker Polizeidirektion herauszufinden sein. Weiterer Schaden ist an dem Gebäude nicht entstanden.