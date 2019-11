Bargteheide : 60 Jahre Blutspende in Bargteheide

DRK-Ortsverein feiert sein Jubiläum mit Aderlass und einer Ausstellung.

28. November 2019, 12:51 Uhr

Bargteheide | Vor gut 60 Jahren nahm der DRK-Blutspendedienst in Lütjensee seine Arbeit auf. Die erste Blutspendeaktion wurde dann am 22. Oktober 1959 in Bargteheide organisiert. Schauplatz war damals die Schule am Schweinemarkt, wo heute die Anne-Frank-Schule residiert. Das nahm das Bargteheider Blutspendeteam zum Anlass für eine Ausstellung über die Geschichte, die jetzt zum 189. Spendetermin im Stadthaus vorgestellt wurde.

86 Spendenwillige wurden damals gezählt, darunter Bürgermeister Enno Wilkens. 68 Blutkonserven konnten gefüllt werden, damals noch in Glasflaschen. Seitdem kamen über 39.500 Menschen zu den Aktionen. Mit Elke Hildebrandt wurde genau diese Zahl jetzt erreicht: Als 39.500ste Spenderin bekam die Nienwohlderin eine „Schatzkiste“ mit lokalen Köstlichkeiten und einer Flasche Wein.

„24 Mal habe ich bisher gespendet“, sagt die Tierärztin, die in Trittau praktiziert, „ich würde es gern öfter tun, aber meine Zeit ist begrenzt.“ Das sei ein guter Weg, um anderen Menschen ohne großen Aufwand zu helfen. „Es tut auch mir gut, denn es fördert die Blutbildung und -erneuerung.“

Bereits 1959 dabei war Käte Raddatz. „Ich habe das Spenden aber nicht vertragen“, sagt die 84-Jährige, „mein Hausarzt hat mir dann davon abgeraten.“ Dafür war sie 53 Jahre lang im DRK-Ortsverein aktiv. „Ich habe 35 Jahre lang im Blutspendeteam Brote geschmiert“, sagt sie, „auch in der Kleiderkammer habe ich geholfen.“

Vier Mal im Jahr ruft das DRK in Bargteheide zum Spenden auf. „Im Durchschnitt kommen 150 Spender“, erklärt Susanne von Rabenau vom Blutspendedienst. Die Bargteheider seien sehr spendenfreudig. Ein Team von knapp 40 ehrenamtlichen Helferinnen betreut die Spender in zwei Schichten. Noch sei die Versorgung mit Blutkonserven gesichert. „Denn noch kommen die geburtenstarken Jahrgänge. Es wird aber schwieriger, junge Menschen zu gewinnen.“ Bis zu einem Tag vor dem 73. Geburtstag könnten Menschen spenden.

Eng werde es oft in den Ferienzeiten und bei großer Hitze. Ein Problem seien auch die Zeiten mit mehreren Feiertagen wie zu Weihnachten. „Einige Blutpräparate sind nur vier Tage haltbar“, erklärt von Rabenau. Deshalb organisiert der Blutspendedienst auch Termine am zweiten Weihnachtsfeiertag. In Lütjensee sind die Spender dann von 10 bis 14 Uhr dazu aufgerufen.





>Die Ausstellung soll beim Frühjahrs-Spendentermin und bei der Feier zu 50 Jahren Stadtrechte für Bargteheide wieder gezeigt werden.