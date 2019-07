6:2 – VfL Rethwisch überrascht

A-Klassist setzt sich beim Klingberg-Pokalturnier in Grabau gegen Fußball-Kreisligist SC Elmenhorst durch

von shz.de

22. Juli 2019, 16:25 Uhr

Grabau | Nachdem zum Auftakt des 37. Klingberg-Pokalturniers am Sonnabend ein Unwetter den Fußballern in Grabau zu schaffen gemacht hatte, verlief der erste Spieltag der Vorrunden-Gruppe B reibungslos. Bei besten Bedingungen setzte sich der VfL Rethwisch in seiner Auftaktpartie überraschend deutlich mit 6:2 gegen den SC Elmenhorst durch. Im zweiten Spiel des Tages kam der SV Türkspor Bad Oldesloe zu einem 2:0-Erfolg über die All Stars des TSV Grabau, die für den VfR Todendorf eingesprungen waren, der sich am Wochenende im Trainingslager befand.

Heute Abend geht es mit den Spielen der Gruppe B weiter. Um 18.15 Uhr trifft der VfR Todendorf auf den SC Elmenhorst, ehe um 19.40 Uhr der SV Türkspor Bad Oldesloe und der VfL Rethwisch ihr zweites Vorrundenspiel bestreiten.





VfL Rethwisch – SC Elmenhorst 6:2 (3:0)

Der A-Klassenvertreter aus Rethwisch zeigte gegen den Kreisligisten eine sehr ansprechende Leistung. „Wir hatten uns heute viel vorgenommen und haben das gut gemacht“, freute sich VfL-Trainer Tobias Chylla nach dem deutlichen Erfolg. In der Defensive standen die Rethwischer kompakt und agierten auch im Angriff zielstrebig. Zudem erwischte der Außenseiter einen Blitzstart, lag schnell nach Treffern von Jasper Gienow (3.) und Christopher Willuhn (4.) mit 2:0 vorn. „Einige Spieler waren am Vortag zum Junggesellenabschied von Alexander Agne eingeladen und hatten wohl mit den Nachwirkungen zu kämpfen“, ärgerte sich SCE-Trainer Marius Kuhlke. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel erhöhte Gienow auf 3:0.

Auch im zweiten Durchgang blieben die Rethwischer das dominierende Team. Besonders treffsicher präsentierte sich dabei VfL-Akteur Christopher Willuhn, der drei weitere Treffer zum deutlichen Sieg seiner Elf nachlegte (46., 59., 79.). Für die insgesamt enttäuschenden Elmenhorster betrieben derweil Yannik Teichmann (63.) und Johan Habeck (77.) zumindest etwas Schadensbegrenzung.

SV Türkspor Oldesloe – Grabau All Stars 2:0 (0:0)

Sven Buntfuß hatte kurzfristig ein Team aus ehemaligen Grabauern zusammengestellt, das sich gegen Kreisligist Türkspor Oldesloe durchaus zu behaupten wusste. Die All Stars hielten nicht nur gut mit, sondern besaßen zunächst sogar die besseren Chancen. Doch Waldemar Falkus verpasste gleich zweimal denkbar knapp die mögliche Führung. Zunächst traf Falkus das Leder (12.) in aussichtsreicher Position nicht richtig, ehe in der 19. Minute Tank Tekin den Ball gerade noch von der Torlinie aus der Gefahrenzone befördern konnte. Die Oldesloer kamen in der 38. Minute zu ihrer ersten Gelegenheit. Bilal Abressi traf den Pfosten. Fünf Minuten nach der Pause besorgte Abdullah Besli dann die Oldesloer Führung, ehe neun Minuten vor dem Ende Toure Abressi zum Endstand traf. All Star-Betreuer Sven Buntfuß war trotz der Niederlage zufrieden und sagte: „Wir haben gut mitgehalten und man hat gesehen, dass die All Stars alle noch Fußball spielen können.“