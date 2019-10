555 Jahre und kein bisschen leise

Zarpen | Seit 555 Jahren verkündet die „Kleine Zarpenerin“ ihre Botschaft über Nordstormarn. Sie ist damit älter als das Lübecker Holstentor. Viele Zarpener waren dabei, als die kleinste der Glocken 2010 saniert und wieder in den Kirchturm gehoben wurde. „Pastorin Martina Ulrich hat die Glocke mit einem großen Holzhammer zum Klingen gebracht“, erinnert sich Bärbel Grewe von der evangelischen Kirchengemeinde. „Wir feiern am Reformationstag ein großes Jubiläum“, freut sich Pastor Nils Wolffson (35). Denn auch die anderen beiden Glocken befinden sich in einem Jubiläumsjahr: Die „Hochzeitsglocke“ wird 275 Jahre alt und die „Domina Hauptglocke“ wird 60 Jahre alt. Die „Kleine Zarpenerin“ hat schon die Mönche des Reinfelder Klosters zum Gebet gerufen. Die mittlere Glocke musste zwei Mal zu Kriegszwecken abgeliefert werden. Und trotzdem läutet sie immer noch, denn sie konnte vom Hamburger Glockenfriedhof zurückgeholt werden, so Pastor Wolffson.

Am Donnerstag, 31. Oktober, ab 10 Uhr wird die Kirchengemeinde das Jubiläum „an die große Glocke hängen“ und einen Festgottesdienst feiern. Und: Kirchenmusikerin Katrin Jendrasiak hat für diesen Anlass Glockenmusik für die Orgel eingeübt. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zur Turmbesteigung mit Pastor Wolffson: „Jeder soll die Möglichkeit haben, unsere Jubilare auch aus der Nähe anzusehen.“