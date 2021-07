Verkehrsunfall in Ratzeburg : Autofahrerin prallt gegen stehenden Kleinlaster mit Anhänger

Eine leicht verletzte Autofahrerin und zirka 18.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls in Ratzeburg.

Ratzeburg | Verkehrsunfall am Donnerstag, 22. Juli, gegen 8.30 Uhr in der Mechower Straße in Ratzeburg: Dabei trug eine Frau leichte Verletzungen davon. Eine 51-jährige Autofahrerin aus dem Ratzeburger Umland war in einem Dacia in Richtung Gartenstraße unterwegs und prallte in Höhe der Bundespolizei auf einen stehenden Kleinlaster mit Anhänger. Ursache für ...

