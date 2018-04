5000 Euro von Solarkraft

Lokale Projekte wieder gefördert

von Andreas Olbertz

18. April 2018, 11:55 Uhr

Wie in jedem Frühjahr fanden die Gesellschafterversammlungen der Solarkraft Stormarn Bürgersolaranlagen statt und wie in jedem Jahr wurde über die Förderung von lokalen Projekten entschieden. In diesem Jahr kommen unter anderem der Drachenturm, der Verein Kaktus, der Weltladen und das Quartierprojekt Q 8 im Hölk zum Zuge. Mehr als 5000 Euro wurden ausgeschüttet.

Seit die erste Bürgersolaranlage 2005 mit der Stadtschule ans Netz ging, sind stetig Spenden aus den Erträgen an förderwürdige Projekte in Bad Oldesloe und Umgebung ausgeschüttet worden. Es wurden dabei Projekte des Umweltschutzes, der Kinder- und Jugendförderung, der Flüchtlingshilfe, des fairen Handels unterstützt. So wird seit 2005 von Bürgern, die in diese Solaranlagen investierten, vor Ort umweltfreundlich Strom erzeugt. Die Art der Herstellung trägt zur Kohlendioxid Einsparung bei. Gleichzeitig wurden und werden eine Vielzahl von diversen kleineren Projekten in der Region gefördert, wo die Anlagen installiert sind. Es ist geplant, dies langfristig für die Dauer der wirtschaftlichen Nutzung der Anlagen in gleicher Weise fortzuführen.

Für das kommende Jahr kann gerne die Förderung von Projekten möglichst von gemeinnützigen Institutionen beantragt werden. Diese können sich an Gordon Böhm unter der E-Mail-Adresse solarkraft-meddewade@freenet.de melden.