Glinde : 500 neue Bettensets für bedürftige Bürger

Drei große Lkw waren nötig, um insgesamt nagelneue 500 Bettensets aus Boostedt bei Neumünster abzuholen und anschließend an die Sozialkaufhäuser zu verteilen. 60 Komplettpakete mit Bettdecken, Kopfkissen, Bezügen und Bettlaken landeten schließlich bei der Arbeiterwohlfahrt Bildung und Arbeit (Awo BA) in Glinde, die das dortige Brawo-Center betreibt. „Wir werden die Decken und die Wäsche – je nach Wunsch – einzeln oder im Paket zu einem sehr günstigen Preis an bedürftige Personen abgeben“, erläutert Betriebsleiterin Jessica Halbbauer.

Ausgangspunkt der Aktion war ein Aufruf des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten, das im Verlauf der Flüchtlingskrise zahlreiche Möbel, Matratzen, Betten und dazu passende Wäsche gekauft hatte, um die ins Land strömenden Menschen entsprechend versorgen zu können. Als dann plötzlich die Flüchtlingswelle abbrach, waren die Hallen in Boostedt gefüllt, aber die Abnehmer fehlten. „Da wir immer Bedarf an gut erhaltenen Möbeln und vor allem an Wäsche haben, entschlossen wir uns, die Bettensets zu erwerben“, so Jessica Halbbauer.

In den Sozialkaufhäusern der Awo BA werden Menschen mit geringem Einkommen mit günstigen gebrauchten Kleidungsstücken oder Wohnungseinrichtungen versorgt. Neben Möbeln sind vor allem Kleidungsstücke, besonders Kinderkleidung, aber auch Hausrat wie zum Beispiel Töpfe, Pfannen und Gardinen sehr begehrt.

Die Sozialkaufhäuser verbinden drei Zielrichtungen miteinander: Zum einen werden gespendete Gegenstände sehr günstig an bedürftige Familien verkauft, zum anderen sorgen sie für sinnvolle Beschäftigung für Menschen in Arbeitsgelegenheiten (AGH). Darüber hinaus landen brauchbare Dinge nicht einfach so auf dem Sperrmüll, sondern werden wieder in den Verwertungskreislauf gebracht.

Die übrigen Bettensets wurden an Awo BA- und hoelp-Sozialkaufhäuser in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Steinburg und Dithmarschen abgegeben.

von Andreas Olbertz

erstellt am 30.Aug.2017 | 06:00 Uhr