Ansturm auf Corona-Impfaktion : 500 Bürger stehen in Großhansdorf an – Schlange 300 Meter lang

Was für ein gewaltiger Andrang bei der offenen Impfaktion im Kirchen-Gemeindehaus in Großhansdorf. Weiterer Impftag am 4. Dezember.

Großhansdorf | Eine etwa 300 Meter lange Schlange und zugeparkte Straßen: Die offene Impfaktion im Gemeindehaus der ev. . Kirchengemeinde in der Alten Landstraße in Großhansdorf hat am frühen Donnerstagmorgen, 18. November, für einen riesigen Andrang von Menschen gesorgt. Zeitweise standen dort weit über 500 Bürgerinnen und Bürger, um einen Impftermin für die Erst- ...

