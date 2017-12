Polizei muss zweimal anrücken : 50 ungebetene Gäste: Party in Schwarzenbek läuft aus dem Ruder

von Tobias Fligge

erstellt am 18.Dez.2017 | 16:46 Uhr

Schwarzenbek | Er wollte eigentlich nur eine kleine Party feiern. Doch am Ende des Abends sah sich ein 17-Jähriger aus Schwarzenbek plötzlich mit 50 ungebetenen Gästen in seinem Elternhaus konfrontiert. Die Polizeimeldung von Montag liest sich wie das Drehbuch für einen schlechten Teenager-Film: Demnach wollte der 17-Jährige am Freitag mit etwa zehn Freunden ins Wochenende feiern. Aus „unerklärlichen Gründen“ kamen jedoch im Laufe des Abends immer mehr Personen hinzu. „Wer sie eingeladen hat beziehungsweise woher sie von der Party wussten, ist nicht bekannt“, so Sandra Kilian von der Polizeidirektion Ratzeburg.

Der Jugendliche habe den Unbekannten den Eintritt verweigert und schließlich die Polizei um Hilfe gebeten, als er sie nicht mehr loswurde. Gegen 23.30 Uhr trafen die Beamten ein und erteilten der Gruppe einen Platzverweis für einen Umkreis von 200 Metern. Damit schien sich die Sache erledigt zu haben.

Doch wenig später versammelte sich die Gruppe erneut vor dem Haus, sodass die Polizei wieder eingreifen musste. Bis auf einen 16-jährigen Escheburger hätten sich alle Anwesenden kooperativ gezeigt. Der Jugendliche habe die Polizeibeamten beleidigt und sich auch zur Wehr gesetzt, als diese ihn daraufhin zur Identitätsfeststellung zum Polizeirevier Schwarzenbek bringen wollten. Bei ihm sei ein Teleskopschlagstock mit Stahlkugel gefunden und beschlagnahmt worden, so die Polizei.

Gegen den 16jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet. Er wurde anschließend einem Erziehungsberechtigten übergeben. Verletzte gab es laut Polizei nicht.

