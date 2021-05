Schlosskirche Ahrensburg : Werner Astemer feiert 50-jähriges Dienstbestehen als Küster

Am 1. Juni 1971 trat Werner Astemer seine 1. Stelle als hauptamtlicher Küster an St. Stephanus zu Hamburg-Eimsbüttel an. Jetzt feiert er ein seltenes Dienstjubiläum.

Ahrensburg | Werner Astemer schlägt am 1. Sonntag nach Trinitatis, 6. Juni, eine besondere Stunde: Er begeht im Gottesdienst ab 11 Uhr in der Schlosskirche Ahrensburg das seltene 50-jährige Dienstbestehen im Küsterberuf. Alles begann am 1. Juni 1971: An dem Tag trat Werner Astemer seine erste Stelle als hauptamtlicher Küster an St. Stephanus zu Hamburg-Ei...

