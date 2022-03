Polizei sucht dringend Zeugen : 50-Jähriger nach Streit in Glinde auf der Intensivstation

Zwei oder mehrere Männer sind am Dienstagabend, 22. März, an der Haltestelle „Am Sportplatz“ in Glinde aneinander geraten. Die Polizei versucht nun den Vorfall aufzuklären und die Täter zu ermitteln.

Glinde | Eine Schlägerei, eine Schubserei oder ein verbaler Streit, der eskalierte? Die Polizei tappt derzeit noch im Dunkeln, wie es zu einem folgenschweren Sturz eines 50-Jährigen in Glinde kommen konnte. Eines steht für die Beamten jedoch fest: Zwei oder mehrere Männer sind am Dienstagabend, 22. März, an der Haltestelle „Am Sportplatz“ in Glinde aneinander ...

