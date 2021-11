Coronavirus in Stormarn : 50 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden im Kreis

Die Zahl der neuen positiven Tests bleibt im Kreis Stormarn weiterhin hoch. Entsprechend bleibt der Inzidenzwert deutlich über der 100er-Marke.

Bad Oldesloe | Die vierte Corona-Welle rollt weiter durch den Kreis. Seit Montagnachmittag, 16. November, wurden in Stormarn 50 Corona-Neuinfektionen klinisch bestätigt. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mit. Insgesamt ergeben sich daraus jetzt 310 neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen. Daraus ergibt sich der auf 100 000 Einwohner umgerech...

