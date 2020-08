Konjunkturprogramm : 50.000 Euro für den Oldesloer Bahnhof

Zwei Fliegen mit einer Klappe: Durch die Fördermitteln wird der Bahnhof verschönert und Handwerksbetriebe bekommen Aufträge.

16. August 2020, 13:08 Uhr

Bad Oldesloe | Der Bundestagsabgeordnete Gero Storjohann (CDU) freut sich über eine Finanzspritze, denn für die energetische Sanierung gibt es Fördermittel von 50.000 Euro für den Bahnhof der Kreisstadt. „Ich fahre regelmäßig mit der Bahn von Bad Oldesloe aus nach Berlin. Ich freue mich, dass der Bund hier Gelder einsetzten will, wir schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir bekommen einen schöneren Bahnhof und den Handwerksbetrieben wird mit Aufträgen unter die Arme gegriffen.“ Die dafür bereitgestellten Fördermittel sind Teil des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunfsfähigkeit stärken“, das der Bundestag beschlossen hat. Das Geld kann für den Austausch der Wand-, Boden- oder Treppenbelägen, für Farbe oder für die Fassade genutzt werden. Um Bahnhöfe nachhaltiger zu gestalten, können effizientere Heizungs- und Beleuchtungsanlagen eingebaut werden, so könnten herkömmliche Lampen durch LED-Leuchten ersetzt werden. Beauftragt werden die Arbeiten durch die Deutsche Bahn (DB Station&Service AG). Insgesamt stellt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 40 Millionen Euro aus dem Sofortprogramm zur Verfügung. Bundesweit werden damit noch in diesem Jahr 167 Bahnhöfe aufgefrischt und deren Aufenthaltsqualität verbessert. Damit wird die Attraktivität der Bahnhöfe für Reisende gesteigert und ein Konjunkturimpuls für kleine und mittelständige Handwerksbetriebe gesetzt.