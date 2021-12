Corona in Stormarn : 48 Neuinfektionen an einem Tag - Inzidenz sinkt auf 138,4

Die Lage bleibt angespannt, doch seit wenigen Tagen ist der Inzidenzwert im Kreis auf dem absteigenden Ast. Sechs Covid-19-Patienten liegen in Stormarn auf intensiv.

Bad Oldesloe | Ein kleiner Lichtblick am Horizont, nicht mehr: Die Corona-Inzidenz in Stormarn sinkt weiter – von 156,5 am Vortag auf 138,4 (Stand: Freitag, 3. Dezember, 13 Uhr). Der Wert pro 100.000 Einwohner errechnet sich auf Basis der 338 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. 580 Menschen im Kreis aktuell infiziert Innerhalb der vergangenen 24 St...

