456 Kinderwünsche werden wahr

Die Wunschzettelaktion des Ahrensburger Stadtforums macht Weihnachtsüberraschung in Familien möglich

Avatar_shz von shz.de

12. Dezember 2019, 15:06 Uhr

Ahrensburg | Wenn an Heiligabend in den Wohnzimmern der Stadt die Geschenke ausgepackt werden, dann sollen möglichst alle Kinderaugen leuchten. Das hat sich auch in diesem Jahr wieder das Ahrensburger Stadtforum vorgenommen und einmal mehr gemeinsam mit sozialen Organisationen und Einrichtungen eine Wunschzettelaktion initialisiert. Denn auch in der reichen Stadt Ahrensburg gibt es immer noch zahlreiche Familien, die nicht genügend Geld für Weihnachtsgeschenke haben.

In diesem Jahr werden es 456 Kinder sein, denen von Ahrensburgern ein Wunsch erfüllt wird. Gestern wurden die schön verpackten Geschenke an die teilnehmenden Einrichtungen übergeben, die die Geschenke direkt an die Kinder oder an deren Eltern übergeben werden.

Die Idee der Wunschzettelaktion ist ebenso einfach wie genial: Kinder, deren Eltern Sozialleistungen beziehen, schreiben einen Wunsch auf, der Zettel wird anonymisiert und in der Vorweihnachtszeit einem von zwölf beteiligten Geschäften in Ahrensburg ausgelegt. Dort werden die Zettel von spendenfreudigen solidarischen Bürgern mitgenommen und ebenso anonym erfüllt.

„Die Kinder wünschten sich ferngesteuerte Autos, Lego und anderes Spielzeug, aber eben auch alltägliche Dinge wie Mützen, Schals oder Schuhe“, berichtete Ulrike Reichle, Leiterin des Horts am Schloss. „Das zeigt deutlich, dass bei vielen Familien echte finanzielle Not herrscht.“

Und es werden sogar immer mehr. Mit 430 Wünschen verzeichnete das Stadtforum im Vorjahr bereits einen neuen Rekord – diesmal waren es 26 Wünsche mehr. „So langsam kommen wir an die Grenze unserer Kapazitäten“, erzählt Organisatorin Antje Karstens vom Stadtforum. Bislang konnte haben die Ahrensburger jedoch immer ein Herz gezeigt und jeden Wunsch erfüllt. Nur in Einzelfällen kam es natürlich vor, dass die Wünsche zu teuer waren – dann gab es einen günstigeren Ersatz.