Hoisdorf : 40 Jahre Dorfmuseum

Mit zahlreichen traditionellen Berufen wird das Jubiläum am 6. Oktober gefeiert.

28. September 2018, 14:36 Uhr

Genau 40 Jahren ist es her, dass das „Stormarnsches Dorfmuseum“ in Hoisdorf das Museumsgelände am Sprenger Weg 1 beziehen konnte. Das Jubiläum soll am Sonnabend, 6. Oktober, um 14 Uhr gefeiert werden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Vorführungen dörflicher Handwerker: Imker, Schmied, Schuster, Seiler, Spinnerinnen, Weberinnen, Zimmerleute und unsere Bäcker geben Einblicke in altes Handwerk geben. Eine plattdeutsche Museumsführung, musikalische Beiträge des Musikzuges der Feuerwehr Hoisdorf und ein Kuchenbüffet werden das Programm ergänzen. Museumsmitarbeiter werden über ihren diesjährigen Themenschwerpunkt berichten.