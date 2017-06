Kreis Herzogtum-Lauenburg : 40-Jähriger bei Unfall in Kittlitz lebensgefährlich verletzt

Kittlitz | Die Feuerwehr hat auf einer Landstraße im Kreis Herzogtum Lauenburg einen lebensgefährlich verletzten Mann aus einem Autowrack geborgen. Autofahrer waren am Montagabend auf den Wagen im Straßengraben aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Die Rettungskräfte fanden den 40-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen hinter dem Steuer und brachten ihn in ein Krankenhaus in Lübeck. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 08:39 Uhr