Hilfsaktion des ASB : 40-Tonner voller Spenden für die Ukraine startet aus Bad Oldesloe

Die Resonanz auf einen Spendenaufruf des ASB Stormarn war sehr groß. Unter anderem sorgte Aldi-Nord für eine Großspende. Der Truck wird von der Spedition Moser aus Eutin zur Verfügung gestellt.

Bad Oldesloe | Die Ladung ist komplett verstaut, die Hilfsfahrt kann starten. Mit 25 Paletten voller Spenden werden sich die ehrenamtlichen Helfer Stefan Gaede, Carsten Prehn, Günther Schütt und Marcel Warnemüde am Mittwoch, 16. März, auf den Weg an die slowakisch-ukrainische Grenze machen. Es ist ein weiteres Beispiel für die Solidarität mit den Menschen in der ...

