4:3 für den Mehraufwand

Braucht Großhansdorf einen reinen Umweltausschuss? Gremium sagt ja / Gemeindevertreter haben letztes Wort

Avatar_shz von Cordula Poggensee

31. Januar 2020, 13:06 Uhr

Großhansdorf | Bereits im November 2018 hatte die Fraktion der Grünen im Großhansdorfer Hauptausschuss gefordert, neben dem Bau- und Umweltausschuss auch einen Umwelt- und Verkehrsausschuss zu etablieren. Damals war das Anliegen knapp gescheitet. Das ist jetzt anders: Beim jüngsten Hauptausschuss legte die FDP-Fraktion einen fast wortgleichen Antrag vor und forderte die Gründung eines „Umwelt- und Energieausschusses“. Diesmal mit Erfolg: Mit 4:3 Stimmen beschlossen die Abgeordneten, zukünftig einen solchen Ausschuss auch in Großhansdorf einzurichten.

Jetzt liegt es in den Händen der Gemeindevertreter, ob dieser neuer Ausschuss wirklich in Großhansdorf eingerichtet wird. Bei ihrer nächsten Sitzung im März müssen die Abgeordneten entscheiden, ob die Hauptsatzung dahingegen geändert wird.

Bürgermeister Janhinnerk Voß ist mit der Entscheidung des Hauptausschusses alles andere als glücklich. „Die Themen Bauen und Umwelt gehören inhaltlich sowieso zusammen“, sagt auch Amtsleiterin Gabriele Hettwer, „bislang hat es sich bewährt, beides gemeinsam in einem Ausschuss zu behandeln.“



Kompliziert, aufwändig



Denn dass Klima und Umwelt die wichtigsten Themen unserer Zeit sind, daran hat in Großhansdorf niemand einen Zweifel. Entsprechend lag das Hauptaugenmerk der Arbeit des bisherigen Bau- und Umweltausschusses immer schon darin, bei der Gestaltung des Ortes dem Aspekt Umweltschutz einen mindestens ebenso großen Stellenwert einzuräumen wie den anderen Projekten. Entsprechend sei der Umweltschutz in dem bestehenden Ausschuss auch gut aufgehoben, so die Meinung des Bürgermeisters.

Und weil zum Teil dieselben Fragestellungen sowohl für den Bau- als auch bei einem Umweltausschuss relevant seien, müssten beide dann auch über dieselben Themen konferieren. „Und wenn dann in den Ausschüssen zu demselben Fragestellungen unterschiedliche Beschlüsse zustande kommen, wird es kompliziert und aufwändig“, erläutert Gabriele Hettwer.

Sollte sich die Gemeindevertretung für die Schaffung eines neuen, reinen Umweltausschusses entscheiden, würde das auch für die Verwaltung einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Denn jede Ausschusssitzung muss durch eben die Verwaltung sowohl vor- als auch nachbereitet werden. Ein zusätzlicher Ausschuss würde entsprechend mehr Arbeit bedeuten – und die würde sich auch finanziell niederschlagen, heißt es aus dem Rathaus.

Da dass Thema Klimaschutz in Großhansdorf offenbar unter den Nägeln brennt, plädiert Voß dafür, den Bau- und Umweltausschuss bestehen zu lassen, aber bei Bedarf mehr Sitzungstermine anzuberaumen. „Derzeit tagt er einmal im Monat“, sagt die Amtsleiterin, „aber wenn es wichtig ist, könnte das häufiger sein, um den Themen auch wirklich gerecht zu werden.“