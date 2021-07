Streit in Lauenburg : 39-Jähriger erhält Kopfstoß und bricht reglos zusammen

39-Jähriger aus der Umgebung von Boizenburg gerät mit Lauenburger in Streit und muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

Avatar_shz von Volker Stolten

06. Juli 2021, 11:17 Uhr

Lauenburg | Bei einer Auseinandersetzung auf dem Löwenbrunnen-Platz in Lauenburg trug ein 39-Jähriger schwere Verletzungen davon. Zu der Körperverletzung kam es nach Polizei-Angaben am Sonnabend, 3. Juli, gegen 18 Uhr. Der Mann aus der Umgebung von Boizenburg geriet mit einem Lauenburger (44) in Streit.

Lebensgefahr besteht nicht

Plötzlich solle von hinten ein weiterer Mann dazugekommen sein und dem 39-Jährigen einen Kopfstoß versetzt haben. Der Mann sei daraufhin reglos zusammengebrochen, so die Polizei. Rettungskräfte wurden angefordert, die das Opfer in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr besteht nicht.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Polizei in Lauenburg sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann nähere Angaben zum Täter machen? Hinweise werden unter Ruf (04153) 3071-0 entgegengenommen.