Seefeld und Bad Oldesloe : 380 Einsätze für die Gemeindewehr

Rainer Zickermann löst Daniel Pöhlsen ab und wird neuer Feuerwehr-Chef in Seefeld.

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 11:14 Uhr

Seefeld | Rainer Zickermann wird der Chef der Ortswehr Seefeld, mit überwältigter Mehrheit wählten 26 der 29 stimmberechtigten aktiven Kameraden den bisherigen Stellvertreter während der Jahreshauptversammlung zum Nachfolger von Daniel Pöhlsen. Bis zur offiziellen Vereidigung von Rainer Zickermann bleibt Daniel Pöhlsen noch Ortswehrführer.

Rainer Zickermann gehört der Ortswehr seit Februar 1997 an und hat sich seitdem in verschiedenen Ämtern wie Festausschuss und Gruppenführer für die Wehr engagiert. 2014 wurde Rainer Zickermann zum stellvertretenden Wehrführer gewählt und freut sich jetzt auf seine neue Aufgabe.

Da der bisherige Stellvertreter zum Wehrführer gewählt wurde mussten die Kameraden nochmal an die Wahlurne treten, um ihren Stellvertreter zu wählen. Mit großer Mehrheit wurde Thorsten Borgs, der seit 2010 der Ortswehr angehört, zum neuen Stellvertreter gewählt. Es ist eine große Herausforderung, aber ich freue mich darauf, so Thorsten Borgs.

Sven Dabelstein, der bisherige Gruppenführer, trat nicht wieder an, also hieß es ein drittes Mal wählen. Zu ihrem neuen Gruppenführer wählten die Kameraden einstimmig Tim Zickermann, den Sohn vom Wehrführer. Zum Kassenprüfer wurde Nick Zickermann gewählt.

Bürgermeister Jörg Lembke dankte den Kameraden der Ortswehr Seefeld für ihren Einsatz im vergangenen Jahr für die Stadt Bad Oldesloe und ganz besonders für den Einsatz in ihrem Ortsteil Seefeld. „Im vergangenen Jahr haben wir das eine oder andere diskutiert und zum Teil berechtigte Kritik einstecken müssen. Wir haben uns das natürlich zu Herzen genommen und haben es auch geschafft, einiges zu bewegen. Wie zum Beispiel eine neue Küchenausstattung oder am Gebäude Renovierungsarbeiten vorgenommen, an den Sicherungsanlagen gearbeitet. Bei den Löschteichen haben wir auch viel geschafft“, so Lembke. „Des weiteren wollen wir Werbung mit und für die Feuerwehren machen, in Form eines Informationsblattes für alle Bürgerinnen und Bürger. Damit sollen die Feuerwehren mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt werden. Ein ganz besonderer Dank des Bürgermeisters galt Daniel Pöhlsen, der 25 Jahre als Ehrenbeamter tätig war, das ist schon etwas ganz besonderes, sagt der Bürgermeister.

Gemeindewehrführer Olaf Klaus erläuterte in seinem Tätigkeitsbericht, dass es 2019 insgesamt 380 Einsätze, darunter auch sechs Großfeuer, gab. Es wurden über 3400 ehrenamtliche Einsatzstunden geleistet. Um sich bei einem Großfeuer ein Bild von der Schadenslage zu machen, wurde zum ersten Mal eine Kamera-Drohne eingesetzt. Die Gemeindewehr besteht aus 233 Mitgliedern, davon 149 Aktive.

Im Jahr 2019 wurde die Ortswehr Seefeld zu acht Einsätzen gerufen, so Wehrführer Daniel Pöhlsen. Die Ortswehr hat zurzeit 41 Mitglieder, davon 30 Aktive, elf Kameraden sind in der Ehrenabteilung. Die Ortswehr hat elf Atemschutzträger.

Nach einjähriger Probedienstzeit ist Simon Skade einstimmig in die Wehr aufgenommen und zum Feuerwehrmann ernannt worden. Für 25 Jahre wurden Frank Altmüller, Heiko Borgs, Dirk Hinsch und Björn Pöhlsen geehrt, und für zehn Jahre Thorsten Borgs und Tillmann Breuer. Eine besondere Ehrung erhielt Uwe Roden-Bülck: Er ist bereits seit 50 Jahren Wehrmitglied. Zum Abschied als Wehrführer bekam Daniel Pöhlsen vom Kreisbrandmeister Gerd Riemann das Feuerwehrehrenkreuz in Silber des Landes verliehen.

Zum Schluss seiner letzten Jahreshauptversammlung als Wehrführer bedankte sich Daniel Pöhlsen bei seinen Kameraden für die Jahrzehnte lange gute Mitarbeit und den Zusammenhalt innerhalb der Ortswehr Seefeld: „Mit so einer Truppe hat es, auch in schwierigeren Zeiten, sehr viel Spaß gemacht.“

Daniel Pöhlsen, der in Seefeld geboren wurde, trat am 2. Februar 1978 in die Ortswehr Seefeld ein. Er wurde 2003 mit dem Brandschutzehrenzeichen am Bande in Silber für seine 25-jährige und 2019 das Brandschutzehrenkreuz am Bande in Gold für seine 40-jährige aktive Tätigkeit in der Ortswehr Seefeld geehrt. Nicht nur aufgrund seiner nahezu 30-jährigen ununterbrochenen Vorstandsarbeit verlieh Kreisbrandmeister Gerd Riemann dem Brandmeister Daniel Pöhlsen das Feuerwehrehrenkreuz in Silber des Landes Schleswig-Holstein.