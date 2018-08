Bad Oldesloe : 380 Ausbildungsstellen noch unbesetzt

Der Arbeitsmarkt hat im August nur wenig Veränderung gezeigt. Jugendliche, die bislang noch keinen Ausbildungsvertrag haben, können trotzdem noch auf eine Lehrstelle hoffen.

von shz.de

30. August 2018, 10:26 Uhr

Im August hat die Zahl arbeitsloser Menschen im Kreis Stormarn gegenüber Juli geringfügig um 19 zugenommen und liegt jetzt bei 4272.

Der Anstieg bleibt ohne Auswirkung auf die Arbeitslosenquote, die unverändert 3,3 Prozent beträgt. Das ist die niedrigste Quote in einem Monat August seit Erhebung der Arbeitslosendaten auf Kreisebene 1997. Vor einem Jahr waren noch 4468 Menschen arbeitslos und damit 196 mehr auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote lag seinerzeit bei 3,5 Prozent.

„Insgesamt ist eine vorübergehend Zunahme der Arbeitslosigkeit in der Ferienzeit typisch für den Arbeitsmarkt im Sommer“, sagt Dr. Heike Grote-Seifert, Chefin der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe. „Mit dem Ausbildungsstart werden sich aber viele Jugendliche wieder bei uns abmelden und die gerade ausgelernten Auszubildenden starten in ihren ersten Job. Zudem werden die Unternehmen nach der Urlaubs- und Ferienzeit wieder aktiv und stellen neue Mitarbeiter ein“, ergänzt sie. Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter sind im August 315 neue Stellen gemeldet worden. Damit sind aktuell 2150 sozialversicherungspflichtige Stellen im Kreis Stormarn zu besetzen, knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Unverändert werden die meisten neuen Mitarbeiter von Unternehmen im Bereich Handel, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, verarbeitendes Gewerbe und der Arbeitnehmerüberlassung händeringend gesucht. Von den derzeit 4272 arbeitslosen Menschen sind 554 Schutzsuchende, 42 mehr als im Vormonat. Insgesamt werden 1432 geflüchtete Menschen betreut. Der Großteil von ihnen besucht aber einen Sprach- oder Integrationskursus oder eine der berufsvorbereitenden Maßnahmen und gilt damit nicht als arbeitslos.

Nun beginnt für viele Jugendliche die Ausbildung. Doch auch für diejenigen, die noch keinen Vertrag in der Tasche haben, bestehen weiterhin Chancen auf einen Ausbildungsplatz. „Auch nach dem 1. September ist der Schritt in eine Ausbildung bis zu den Herbstferien noch ohne weiteres möglich”, so Grote-Seifert. „Immerhin sind mehr als ein Viertel der ursprünglich gemeldeten Ausbildungsplätze im Kreis Stormarn aktuell nicht besetzt. 380 Lehrstellen bieten noch die Chance auf den Einstieg in eine Ausbildung.“