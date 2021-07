36. Wochenmarkt-Konzert : Abi Wallenstein spielt vom Balkon der Stadtbücherei Ahrensburg

Darauf können sich Blues-Fans freuen: Abi Wallenstein tritt am Sonnabend, 24. Juli, ab 10 Uhr auf dem Balkon der Stadtbücherei Ahrensburg im Rahmen des Wochenmarkts auf.

Ahrensburg | Ein Auftritt vom Feinsten steht bevor: Kein Geringerer als „Gitarren-Guru“ Abi Wallenstein bestreitet das 36. Wochenmarkt-Balkonkonzert in der Schlossstadt. Konzert wie immer kostenfrei Der „Vater der Hamburger Blues-Szene“ singt und spielt am kommenden Sonnabend, 24. Juli, ab 10 Uhr in drei Meter Höhe auf dem Balkon der Stadtbücherei Ahrensburg...

