350-Tonnen-Trafo an Bord : Zweiter Schwertransport nach Oststeinbek startklar

Vergangene Woche hatte der erste von insgesamt vier Transporten für jede Menge unplanmäßige Verschiebungen gesorgt. Jetzt soll es besser laufen.

Lauenburg | Auf dem Umschlagplatz am Elbe-Lübeck-Kanal in Lauenburg ist jetzt der zweite XXL-Schwertransport startklar. Am Montag, 22. November, um 14 Uhr soll er losfahren und um 15 Uhr auf den dann für den Verkehr gesperrten Buchhorster Weg rollen. Schwertransporter auf dem Weg nach Oststeinbek Dort soll er dann mit zwei Mal sechs zusätzlichen Achsen (jew...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.