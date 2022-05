Erstes Zeltlager seit 2019 : 35 Stormarner Jugendfeuerwehren beim großen Treffen in Scharbeutz

Das große Kreiszeltlager der Stormarner Jugendfeuerwehren musste zwei Jahre lang aufgrund der Pandemie ausfallen. Jetzt konnte es am Himmelfahrts-Wochenende wieder stattfinden.

Bad Oldesloe/Scharbeutz | Das Kreiszeltlager in Scharbeutz ist eines der Highlights im Terminkalender der Stormarner Jugendfeuerwehren. Die besondere Aktion findet traditionell am Himmelfahrtswochenende statt und dauert vier Tage. Nach zwei Jahren zwangsbedingter Pause nahmen daran in diesem Jahr wieder 35 Stormarner Jugendfeuerwehren mit 786 Teilnehmern, Betreuern und zwei Ju...

