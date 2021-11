Bericht zur Infrastruktur : Ahrensburg saniert pro Jahr nur 500 Meter Straße

In der Schlossstadt besteht bei der Straßensanierung dringend Handlungsbedarf. Doch das kostet viel Geld. Jetzt wurde eine Prioritätenliste erstellt.

Ahrensburg | Über die Hälfte der Straßen in Ahrensburg sind veraltet: Im Durchschnitt halten gut unterhaltene Straßen laut Stadtverwaltung nämlich zwischen 30 und 50 Jahre, 59 Prozent der Ahrensburger Straßen sind allerdings circa 35 Jahre alt und nun in einem Zustand, in dem sie erneut werden müssen. Das geht aus dem Bericht über das Infrastrukturvermögen der Sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.