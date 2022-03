Corona-Zahlen aktuell : 3122 Menschen in Stormarn momentan mit dem Coronavirus infiziert

Der Corona-Inzidenzwert liegt in Stormarn weiterhin auf einem hohen Niveau bei 1273,4 pro 100.000 Kreisbürger.

Bad Oldesloe | Die Zahl der Corona-Infektionen in Stormarn ist zwischen Mittwoch und Donnerstag, 31. März, um 431 weitere Fälle angestiegen. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mit. Insgesamt beträgt demnach die Zahl der positiv Getesteten in Stormarn seit Beginn der Pandemie nun 44.967. Aktuell sind davon noch 3122 Personen infiziert. Bishe...

