Elmenhorst : 31 Einsätze: Ein ganz normales Jahr

Traditioneller Auftakt der Jahreshauptversammlungen im Amt Bargteheide-Land in Elmenhorst.

von Manfred Giese

06. Januar 2019, 15:29 Uhr

Elemhorst | Den Reigen der Jahreshauptversammlungen in den zehn Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Bargteheide-Land eröffnete traditionell die 52-köpfige Wehr Elmenhorst im Gasthaus „Tiqui Taca“ Siebenbergen. An der Versammlung nahmen auch Bürgermeister Norbert Ohl, Amtswehrführer Harald Gewe (zugleich Ortswehrführer Fischbek), Nachbar-Wehrführer Ronald Willmann (Bargfeld-Stegen) und der Vorsitzende des eigenen Fördervereins, Thomas Pfeiffer, teil.



Wespennest und ein verkeiltes Reitpferd

2018 war nach den Worten des Orts- und Gemeindewehrführers Bernd Fritz ein „normales Jahr“ mit 31 Einsätzen (zehn weniger als im Rekordjahr 2017). Drei dieser Einsätze erfolgten im Rahmen der Nachbarschaftshilfe, davon einer im südstormarnschen Oststeinbek („Sonderlage Hochwasser“ im Mai). Fünf kleineren Brandeinsätzen standen fünf Fehlalarme, sieben „sonstige Einsätze“ (darunter im Trockensommer Bäume wässern und belüften eines Regenrückhaltebeckens, da hier Fische zu ersticken drohten) sowie 14 technische Hilfeleistungen gegenüber. Unter diesen erwies sich ein Einsatz – unter Mitwirkung eines Tierarztes – im Ortsteil Mönkenbrook als besonders schwierig: Ein Reitpferd hatte sich in einem Transportanhänger verkeilt. Ebenfalls ungewöhnlich war ein Einsatz im Ulmenweg. Dort mussten die Blauröcke einem Wespennest in einer Sandkiste zu Leibe rücken, nachdem ein darin spielendes Kind mehrfach gestochen worden war.

Bei seinem ersten Auftritt bei einer Feuerwehr-JHV ging Bürgermeister Norbert Ohl auch auf den aktuellen Sachstand „Feuerwehr-Gerätehäuser in der Gemeinde Elmenhorst“ ein. Die Arbeiten zur Erweiterung, Umbau und Renovierung des Gerätehauses am Fischbeker Dorfplatz beginnen in diesen Tagen und werden in der zweiten Jahreshälfte auch abgeschlossen. Nachdem noch die „alte“ Elmenhorster Gemeindevertretung Mitte Dezember 2017 den Grundsatzbeschluss für einen Gerätehaus-Neubau im Ortsteil Elmenhorst gefasst hatte – auf Drängen der Feuerwehr-Unfallkasse ein unaufschiebbares Anliegen wegen der geforderten Sicherheitsauflagen und Raumforderungen, die am bisherigen Standort nicht umgesetzt werden können –, zeigte sich der Neu-Bürgermeister jetzt „hoffnungsvoll und zuversichtlich, dass die Standortfrage nach diversen Verhandlungen in absehbarer Zeit geklärt werden kann“. Danach wolle die Gemeinde sofort in die detaillierte Planung einsteigen, damit das Projekt – auch wegen aktueller Förderprogramme – zügig umgesetzt werden kann, so der neue Gemeindechef unter dem Beifall der Versammlung.





Verabschiedung und Ehrungen



Wahlen, Beförderungen und Neuaufnahmen

Mit Dank und einem Erinnerungsgeschenk wurde Paul Rainer Buck (67) – Minuten zuvor zum Löschmeister befördert – in die Ehrenabteilung verabschiedet. Von seinen 46 Feuerwehr-Dienstjahren war er viele Jahre Schriftführer der Ortswehr wie auch der Gemeindewehr.Rüdiger Jankowski wurde mit dem SH-Dienstaltersabzeichen für 40-jährigen Dienst in der Wehr ausgezeichnet, davon zwischenzeitlich 16 Jahre in der Funktion des Gerätewarts. Funkwart Ralf Stegen erhielt die entsprechende Ehrung für zehn Jahre im aktiven Feuerwehrdienst.Vier Wahlen – sämtlich Wiederwahlen mit unterschiedlich hoher Zustimmung – gab es an diesem Abend: Jan Witte bleibt Gruppenführer, Peter Seemann 1. stellvertretender Gerätewart, Dirk Funk 2. stellvertretender Gerätewart, Ralf Stegen Funkwart. Zum Löschmeister wurde Neu-Ehrenmitglied Paul Rainer Buck befördert, zum Hauptfeuerwehrmann Carsten Wipf.Nach Absolvierung des Anwärterjahres wurde Lasse Piepgras (30) in den aktiven Feuerwehrdienst übernommen und vom Wehrführer per Handschlag verpflichtet. Als neuer Anwärter trat Oliver Francois (39) in die Ortswehr Elmenhorst ein.