3000 Euro für St. Josef

von shz.de

15. Oktober 2018, 16:05 Uhr

Aus dem Erlös des 4. Charity-Golfturniers des Lions Club Bargteheide sollte ein guter Teil an das Kinder- und Jugendhaus St. Josef fließen. So wurden jetzt Euro 3000 an die Einrichtung übergeben. Wie die Leiterin Birgit Brauer erläutert, wird die Spende hauptsächlich für Auffangklassen und für zusätzliche Personalkosten in der Lernwerkstatt eingesetzt, wo unter anderem mit Holz gearbeitet wird. Das Haus mit derzeit 100 Kindern und Jugendlichen sowie 30 unbegleiteten Flüchtlingen im Forsthaus in Bad Oldesloe sucht dringend zusätzliches Erziehungspersonal, es wird hier auch ausgebildet und weitergebildet.

Das rote Backsteingebäude wurde 1902 erbaut und lange von Nonnen geführt. Damals wie heute geht es darum, junge Menschen auf schwierigen Wegstrecken zu begleiten. Marion Martens und Anne-Marie van Oosterum vom Lions Club Bargteheide betonten die Solidarität für die engagierte Jugendhilfearbeit in diesem Haus und freuten sich, die Spende zu überbringen.