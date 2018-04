Reinfeld : 30 Prozent mehr Kriminalfälle

Die Statistik 2017 der Polizeistation Reinfeld verzeichnet 144 Fälle mehr als im Vorjahr.

Lebt man in Reinfeld gefährlich? Sicher nicht. Doch trotz der ruhigen Lage verzeichnete die Polizeistation im letzten Jahr einen deutlichen Anstieg von Delikten. Die Kriminalstatistik zeigt es schwarz auf weiß: Mit 444 Fällen stieg die Zahl um 30,6 Prozent - 144 Fälle mehr als noch 2016. Das sei zwar ein deutlicher Anstieg, doch müsse man bedenken, dass gerade im Bereich der Sexualdelikte und Körperverletzungen die Hemmschwelle, eine Anzeige aufzugeben, nach den Vorfällen an Silvester 2016 / 17 geringer geworden sei, erklärt Albrecht. In Reinfeld wurden 2017 eine Vergewaltigung und fünf Belästigungen (meist unter Alkoholeinfluss beim Tanz in den Mai und auf dem Karpfenfest) zur Anzeige gebracht. Unter den ermittelten Tätern sei, betont Albrecht, keine Person mit Migrationshintergrund gewesen. Die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte stieg von 26 auf 46 Fälle an, wozu ein Raub und 31 Körperverletzungen zählen. Oft handele es sich um Familien- oder Beziehungstaten, so der Stationsleiter. 88 einfache, 98 schwere Diebstähle registrierte die Polizei - auch hier ein spürbarer Anstieg. Sechs Fahrzeuge und 26 Räder wurden gestohlen und 18 Wohnungseinbrüche (Vorjahr 9) begangen, obwohl die bundesweite Statistik rückläufig ist. „Die Zahl der Einbrüche stieg vor allem in der zweiten Jahreshälfte drastisch an“, sagt der Polizeichef. International agierende Tätergruppen seien hier nach wie vor das Thema. Einen großen Bereich nehmen die Betrugsfälle über das Internet ein. Die Delikte stiegen von 70 im Vorjahr auf 83. Auch die Zahl der Rauschgiftdelikte steigerte sich drastisch von neun auf 27. Dazu gehören vor allem Fahren unter Drogeneinfluss, aber auch das Dealen auf dem Schulhof der Immanuel-Kant-Schule – sowohl von auswärtigen Tätern als auch von Schülern. Kontrollen hätten bereits Früchte getragen. Die Polizei registrierte außerdem 40 Sachbeschädigungen, drei kleinere Brandstiftungen, drei Gewässerverunreinigungen, zwei Schmierereien an der Schule und 14 Bedrohungen - meist durch Stalking.