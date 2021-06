30. Wochenmarkt-Balkonkonzert : „Tramper“ serviert Folk, Rock und Pop auf dem Stadtbücherei-Balkon

Das 30. Wochenmarkt-Balkonkonzert findet am Sonnabend, 12. Juni, ab 10 Uhr mit Gitarrist „Tramper“ an der Stadtbücherei in luftiger Höhe statt.

Ahrensburg | Die Mischung macht's: Vergangenen Samstag beispielsweise Stargeiger Jan Baruschke und Akkordeonspielerin Martina Tegtmeyer mit Tango von Piazzola und mehr. Kommenden Sonnabend, 12. Juni, 10 Uhr, nun Folk-Rock-Pop mit „Tramper“ – bekannt durch die Ahrensburger Musiknacht und auf Empfehlung der Organisatorin Felizitas Schleifenbaum wieder vor Ort und im...

