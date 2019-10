Barsbüttel : 30.000 Euro stehen als Fördermittel bereit

AktivRegion Sieker Land Sachsenwald berät über vier Anträge aus Stormarn.

27. Oktober 2019, 11:59 Uhr

Barsbüttel | Am Dienstag, 29. Oktober, lädt der Vorstand der AktivRegion Sieker Land Sachsenwald e.V. um 15 zu einer öffentlichen Vorstandssitzung in die Rhabarberkate, Lohe 5, nach Willinghusen ein. Um 14.30 Uhr ist eine Führung durch die Kate geplant, die unter dem Titel „Leben und Arbeiten in Willinghusen“ als Förderprojekt der AktivRegion von einem Bauernhaus zu einer Bürogemeinschaft umgestaltet worden ist.

Bei der morgigen Sitzung wird der Vorstand insgesamt über sechs Projekte entscheiden, vier Anträge davon stammen aus dem südlichen Stormarn. So will der TSV Glinde von 1930 e.V. mit dem Ausbau der Kellerräume in einen Mehrzweckraum sein Trainingsangebot erweitern und neue Sportprofile akquirieren. Die Gemeinde Braak möchte ebenfalls ihr Sport- und Freizeitangebot erweitern und plant den Bau von zwei neuen Boulebahnen und einem Schachfeld.

Die Gemeinde Barsbüttel beabsichtigt im Zuge der Rathauskernsanierung zugleich auch den Rathausvorplatz neu zu gestalten. Dabei spielen unter anderem Barrierefreiheit, die Verbesserung der Wegeführung sowie das Bereitstellen einer E-Ladesäule eine wichtige Rolle.

Eine naturverbundene Kita für insgesamt 15 Kinder plant die Gemeinde Siek. Dafür soll ein speziell angefertigter Bauwagen erworben werden. Zentrales Ziel der Natur-Kita ist es, den Kindern das Verständnis für die Pflanzen- und Tierwelt nahezubringen.

In einem Kooperationsprojekt der AktivRegionen Holsteins Herz e.V., Sieker Land Sachsenwald e.V. und Alsterland e.V. soll zudem ein Tourismuskonzept für Stormarn erarbeitet werden, um es als Leitfaden für Tourismusförderung und Standortmarketing einzusetzen.

Insgesamt sollen bei diesem Stichtag rund 300.000 Euro aus den Mitteln des Zukunftsprogramms Ländlicher Raum der Europäischen Union und des Landes Schleswig-Holsteins zur Förderung durch die AktivRegion bereitgestellt werden.