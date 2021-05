Abstiegskampf in der 3. Liga : Der Traum vom Profifußball ist beim VfB Lübeck wohl vorerst ausgeträumt

Nach dem wohl verpassten Drittliga-Klassenerhalt macht Rocco Leeser, Sportdirektor des VfB Lübeck, seinem Unmut Luft.

Lübeck | Niedergeschlagen und mit leiser Stimme brachte es Tommy Grupe am Dienstagabend auf den Punkt: „Uns hilft jetzt nur noch ein Wunder“, sagte der Kapitän das VfB Lübeck nach der 18. Saisonpleite des Aufsteigers. An den Klassenerhalt in der 3. Liga dürften selbst größte Optimisten nicht mehr glauben, nachdem der Tabellenvorletzte im Heimspiel mit 0:3 (0:2...

