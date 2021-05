Abstiegskampf in der 3. Liga : Der VfB Lübeck bewahrt sich seine Minimalchance

Nach fünf sieglosen Partien in Folge hat der VfB Lübeck den vorzeitigen Drittliga-Abstieg beim SV Meppen verhindert.

Meppen | Gejubelt wurde verhalten, die Erleichterung aber war dennoch spürbar nach dem Abpfiff: Der VfB Lübeck hat seine Minimalchance auf den Klassenerhalt in der 3. Liga am Sonntag genutzt und nach fünf sieglosen Partien in Folge einen 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg beim SV Meppen gefeiert. Den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den der SVM belegt, hat d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.