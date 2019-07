Lübeck : 3:1-Sieg sorgt für Erleichterung beim VfB Lübeck

Der Jubel nach dem Auftaktsieg in der Fußball-Regionalliga Nord war beim VfB Lübeck ebenso groß wie die Erleichterung.

von shz.de

28. Juli 2019, 13:39 Uhr

Lübeck | Der Jubel war groß an der Lohmühle, nachdem Schiedsrichter Murat Yilmaz um 15.54 Uhr abgepfiffen hatte und der erste Saisonsieg des VfB Lübeck in der Fußball-Regionalliga Nord perfekt war. Der Auftakterfolg sorgte für etwas Erleichterung. „Natürlich sind wir froh, dass nun die ersten Zähler da sind. Über die Art und Weise kann man sprechen. Es hat sicherlich nicht alles so geklappt, wie wir uns das gedacht haben. Doch das ist zweitrangig“, sagte Verteidiger Tim Weißmann, der froh war, dass in der 50. Minute, die Gäste nicht den geforderten Strafstoß zugesprochen bekommen hatten: „Das war eine unübersichtliche Szene. Ich glaube aber, dass es einen Kontakt gab. Es gibt sicherlich Schiedsrichter, die das ahnden.“ Benjamin Gommert wollte da nicht widersprechen. „Vielleicht haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ich habe jemanden berührt, den kann man wohl geben. Im Endeffekt ist mir das aber egal, für mich zählt nur der Sieg“, sagte der VfB-Torwart.

Für Patrick Hobsch hingegen waren andere Dinge wichtiger. Zum Beispiel, dass knapp 2500 Fans der Partie beiwohnten. „Das ist gut für den Start in Anbetracht der Tatsache, dass Ferien sind“, freute sich der Stürmer. Den Sieg seiner Mannschaft bezeichnete er als souverän. „Wir hatten Chancen für bestimmt sechs oder sieben Tore und waren das bessere Team. Wir wissen aber auch, dass nicht alles gut war, es noch Dinge gibt, die es gilt zu verbessern.“ Yannick Deichmann sah das ähnlich. „Wir können definitiv besser spielen, müssen uns aber erst einmal wieder neu orientieren. Ins Spiel selbst sind wir schwer reingekommen, konnten aber zulegen. Schade, dass wir nicht vorzeitig alles klar gemacht und das 3:0 nachgelegt haben. So haben wir Jeddeloh durch ein dummes Gegentor noch im Spiel gelassen.“

Auch Cheftrainer Rolf Landerl monierte das. „Nach dem 2:0 wurde ein Gang zurückgeschaltet. Das sollte nicht passieren. Statt des 3:0 mussten wir so kurz ein bisschen zittern, haben aber zum Glück schnell nachgelegt.“ Ansonsten sei es ein typisches Eröffnungsspiel gewesen. „Etwas Nervosität war zu spüren. Der Sieg war aber verdient. Ich bin zufrieden, dass wir die drei Punkte geholt haben.“

Am Mittwoch geht es nun für Lübeck in Altona (19 Uhr) weiter. Der Gang zum Aufsteiger wird kein leichter, das belegt ein Blick in die Historie: In der Adolf-Jäger-Kampfbahn gewann der VfB seit 1945 nur einmal, am 4. Mai 1968.