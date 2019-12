Ahrensburg : 286 Teilnehmer beim 54. Nikolauslauf

Triathlet Udo van Stevendaal hat den 54. Nikolauslauf des Ahrensburger TSV gewonnen.

12. Dezember 2019, 13:02 Uhr

Ahrensburg | Zum 54. Mal sind im Forst Hagen in Ahrensburg Sportler beim traditionellen Nikolauslauf an den Start gegangen. 286 Anmeldungen zählte der gastgebende Ahrensburger Turn- und Sportverein (ATSV) in diesem Jahr. Die jüngsten Teilnehmer waren gerade einmal vier Jahre alt. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagt Organisator Michael Brackenwagen. Etwas getrübt war die Stimmung aus einem anderen Grund: Kurz vor dem Nikolauslauf war Frank Thieme, langjähriges ATSV-Mitglied, plötzlich verstorben. Der Sportverein hatte daraufhin auch über eine Absage nachgedacht, sich dann aber dagegen entschieden.

Der Nikolauslauf ist ein Jedermannlauf. In diesem Jahr traten Läufer im Alter zwischen vier und 71 Jahren in den verschiedenen Altersklassen an. „Einen Schreckmoment gab es, als uns kurzzeitig eine vierjährige Läuferin abhanden gekommen war“, sagt Michael Brackenwagen. Wie sich herausstellte, war das Mädchen von der Strecke abgekommen und hatte sich verirrt, konnte jedoch nach zehn Minuten wieder gefunden werden. „Wir machen uns jetzt Gedanken, wie wir das beim nächsten Mal verhindern können“, sagte der Organisator.

Auf der Mittelstrecke (4800 Meter) schaffte Oskar Friedrichs (Jg. 2004) vom TuS Finkenwerder mit 18:54 Minuten die Bestzeit, dicht gefolgt von Lars Seehusen (2002) vom Spiridon-Club Bad Oldesloe, der 18:57 Minuten benötigte, und Marleen Ellermann (1995) vom LAV Nord Hamburg, die mit zwei Sekunden Rückstand auf dem Bronzerang einlief.

Den Hauptlauf über 7900 Meter gewann Udo van Stevendaal (1968) vom SV Großhansdorf in 28:49 Minuten. Den zweiten Platz belegte der vereinslose Rene ten Eikelder (1993, 34:16). Jörg Malerius (1972)vom TSV Trittau wurde in 34:59 Minuten Dritter.

Eine Siegerehrung wie in den Vorjahren gab es diesmal aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse nicht – wohl aber wieder eine süße Belohnung für alle „Finisher“ in Form eines Schokoladen-Nikloaus.